Ilrestodelcarlino.it - 'Libere': 200 studenti all’Olimpia per parlare di violenza contro le donne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 25 novembre 2024 – “Ho una figlia della vostra età e fra voi ci sono le sue amiche. Per questo voglio dirvi che quando si è alle superiori si ha magari la percezione che vi sia uguaglianza frae uomini, ma che essa non è ancora stata completamente raggiunta. Siete le nuove generazioni, la nostra speranza. Entrate dalla porta principale e cambiate le cose”. Annalisa Rabitti, assessora alle Pari Opportunità, apre così il suo sentito intervento davanti a 200 fra studentesse edel Polo paritario internazionale Iexs, del liceo Matilde di Canossa e liceo artistico Chierici, riuniti al cinema Olimpia in occasione dell'evento nazionale in live streaming '. Insiemelasulle', organizzato da Conad Centro Nord e fondazione Conad Ets. Un'opportunità di confronto offerta ai ragazzi perdidi genere, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione dellasulle, che cade il 25 novembre.