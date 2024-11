Gaeta.it - Le previsioni astrologiche per il 26 novembre: cosa riservano le stelle ai vari segni zodiacali

Facebook WhatsAppTwitter Il 26porta con sé un’atmosfera di attesa e introspezione per i, a causa del transito retrogrado di Mercurio in Sagittario, che avrà effetto fino al 15 dicembre. Lecoprono le aree dell’amore, del lavoro, delle finanze e della fortuna, suggerendo di prestare particolare attenzione ai dettagli e alle dinamiche relazionali. Di seguito, quello che lehanno in serbo per ciascun segno.Ariete Il passaggio di Mercurio in Sagittario retrogrado potrebbe portare a qualche difficoltà nei vostri piani di viaggio, che andranno gestiti con cautela fino al 15 dicembre. Attenzione a non sprecare energie accettando troppi inviti sociali: meglio concentrarsi su uno o due eventi significativi. In questo frangente, potreste trovarvi a rivedere progetti che richiedono attenzione ai dettagli.