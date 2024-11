Gaeta.it - Lazio celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con una nuova campagna

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oggi a Roma, la Regioneha ospitato un evento significativo presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia in occasione dellala. Durante il programma, è stata presentata ladi comunicazione “Non Sei Sola”, un’iniziativa volta a sensibilizzare e riflettere sul tema delladi genere, mettendo in evidenza l’importanza di denunciare e combattere questa problematica.L’ evento e le figure presentiL’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco, tra cui il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella, e Francesco Rocca, presidente della Regione. Hanno partecipato anche Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Simonetta Matone della Camera dei Deputati, Giuseppe Quintavalle della ASL Roma 1, e Roberto Massucci, questore di Roma.