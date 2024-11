Latina, riaprono le porte del canile di Chiesuola per il IV open day

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 novembre 2024- Siledeldiper una giornata di visite guidate in occasione del IVDay organizzato dall’Associazione Amici del Cane di.I volontari, che gestiscono ilda oltre 30 anni, sono lieti di invitare adulti e bambini a visitare la grande struttura diche ospita 450 cani e 50 gatti.Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna questa manifestazione piena di gioia, solidarietà e codine scodinzolanti.Spesso i canili sono luoghi grigi, nei quali gli animali sono tristi, abbandonati a loro stessi, passano la loro intera esistenza chiusi in un box senza mai conoscere l’amore di una famiglia e il calore di una casa. Ma non tutti i canili sono così! I volontari dell’Associazione Amici del Cane disi impegnano da decenni affinché ildisia un posto il più possibile accogliente, un luogo di passaggio in cui attendere una famiglia amorevole con la quale trovare la felicità per sempre.