La strage silenziosa | 99 donne uccise in Italia nel 2024

Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sullee i numeri, come dimostra l’XI Rapporto Eures, sono drammatici. Levittime di femminicidio in questi primi 11 mesi delsono state 99 e i reati commessi si sono concentrati soprattutto al Centro, mentre sono in calo al Nord e al Sud.in: i numeri allarmantiDai dati del rapporto sono emersi due dati significativi: il fenomeno cresce nei piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti e le vittime sono sempre più spessoover 65, ben 37 nei primi 11 mesi delper mano del coniuge o dei figli.Sale il numero delle figlie, da 5 a 9, vittime di stragi familiari o di vendette trasversali nei confronti della moglie, della compagna o dell’ex partner.