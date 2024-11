Lanazione.it - La IV edizione del Premio Esculapio nell’ambito del Forum Risk Management

Arezzo, 25 novembre 2024 – Il prossimo 29 novembre alle 17:30, ad Arezzo Fiere e Congressi, nel contesto del, si terrà la quartadel, riconoscimento che celebra l’eccellenza e l’umanità nel settore sanitario., il Dio della medicina nella mitologia greca, ispira il nome di questo premi, assegnato dalla Giuria a figure di spicco della sanità, tra cui Alessia Scatena, specialista in Diabetologia e leader nel trattamento delle malattie metaboliche; Marco Becattini, direttore del SER.D di Arezzo, noto per il suo lavoro nelle dipendenze; Giorgio Ventoruzzo, chirurgo vascolare esperto in tecniche mini-invasive; Jasmine Abdulcadir, ginecologa impegnata nella cura delle mutilazioni genitali; Carlotta Pianigiani, attiva nella gestione delle emergenze umanitarie per ALIMA in Senegal; Simonetta Gervaso, neuropsichiatra infantile e Cristina Manetti, Capo Gabinetto della Regione Toscana e ideatrice di “Toscana delle donne” nato come un festival ma diventato qualcosa di più, un progetto per le donne, al fianco delle donne, che affronta i temi delle donne: dal lavoro, alla salute, alla parità di genere, alla violenza.