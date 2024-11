Metropolitanmagazine.it - La collezione di calzature di Cinq à Sept debutta con Katie Holmes: eleganza newyorkese in passerella

L’iconica attricetorna a incantare le strade di New York, questa volta indossando un look firmatoche celebra l’attesissimo lancio della primadidel brand. La maison, già nota per il suo stile prêt-à-porter sofisticato ma accessibile, ha deciso di ampliare i propri orizzonti con una linea di scarpe che combinae versatilità.Un nuovo capitolo perconLa, disponibile online, presso la boutique di New York e in partnership con retailer prestigiosi come Saks Fifth Avenue, Nordstrom e Bloomingdale’s, è il frutto di una collaborazione con la brasiliana Arezzo & Co., famosa per marchi come Alexandre Birman e Schutz. Con dodici modelli unici, la gamma include slingback per tutti i giorni, décolleté in satin per le festività, espadrillas e ballerine, realizzate in materiali di qualità come pelle, denim e rafia.