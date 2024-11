Formiche.net - Italia crocevia tra Est e Ovest. Ecco l’accordo col Giappone sulla Difesa

Da occidente a oriente, sicurezza e innovazione si confermano come un catalizzatore per la diplomazia. È stato firmato a RomaAcsa (Acquisition and cross-service agreement) per il rafforzamento della cooperazione bilaterale dei rispettivi Paesi nel settore della. La firma ha vistorappresentate rispettivamente dal ministro della, Guido Crosetto, e dal ministro degli esteri di Tokyo, Takeshi Iwaya.“Oggi celebriamo un momento di grande importanza per le relazioni tra, un legame fondato su valori comuni come la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale”, ha commentato Crosetto, per poi aggiungere: “La firma dell’Acsa, strumento volto a facilitare acquisizioni, forniture, scambi in campo militare e a mobilitare prontamente aiuti in caso di emergenze e di disastri naturali segna non solo un rafforzamento delle nostre capacità operative, ma anche un contributo significativo alla stabilità regionale e globale”.