Il Napoli di Conte capolista | parola a Riccardo Mancini e Cioffi

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche il telecronista di DAZN. Di seguito le sue parole. “Al Maradona non sono mancate le emozioni, sentire di nuovo Pino Daniele m’ha fatto battere forte il cuore e mi son venuti i brividi. Ilnon m’ha esaltato, ma è stato uncontinuo a livello di palleggio, vedo miglioramenti di partita in partita. Ancora non ha fatto lo step più importante, ma è una squadra che sta crescendo e sta prendendo confidenza col palleggio e i concetti di”.Ildi: ‘pian piano’. “La squadra partenopea ieri ci ha provato ripetutamente, ma la Roma lasciava pochi spazi centralmente. La corsia di destra è stata la forza della squadra partenopea. Ieri, Anguissa, Di Lorenzo e Politano sono stati i tre migliori in campo.