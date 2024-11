Nerdpool.it - Il Gladiatore III – L’idea di Ridley Scott per il sequel è influenzata da Il Padrino

Leggi su Nerdpool.it

ha intenzione di realizzare un threequel dele la sua maggiore ispirazione per il prossimosembra derivare dalla trilogia de Il. Il regista ha dichiarato a USA Today che “Sì, è vero”, ilIII è in cantiere e le sue idee risalgono al dramma mafioso di Francis Ford Coppola. Ha detto: “Mi sono seduto e ho riflettuto su tutto questo durante un fine settimana e mi sono reso conto che, beh, sto rubando tutta questa idea a Francis”.ha paragonato gli archi dei personaggi de IlII alla progressione della famiglia Corleone nei primi due film del. Nel nuovo, Lucio (Paul Mescal) vive pacificamente in una lontana colonia romana, ma viene comunque trascinato con la forza al Colosseo, proprio come suo padre Massimo (Russell Crowe) nel primo film.