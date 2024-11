Il diritto di opporsi | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

Ildi: dalallesulUno dei più avvincentidel 2019 è anche uno di quelli che più ha ricordato quanto il cinema possa essere lo strumento migliore per raccontare storie realmente accadute con tematiche dal valore universale. Ilin questione è Ildi, diretto da Destin Daniel Cretton (regista di drammi come Ilello di vetro ma anche delMarvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) e da lui anche sceneggiato insieme ad Andrew Lanham. Ilripercorre una vera vicenda giudiziaria particolarmente importante, che dato ulteriore prova della fallacia del sistema giudiziario e del razzismo dilagante negli Stati Uniti.Il racconto è basato sul libro Just Mercy (che è anche il titolo originale del) scritto dall’avvocato Bryan Stevenson, il quale nelle pagine di esso ripercorre le proprie idee come uomo di legge e il caso più importante che abbia sostenuto nella sua carriera, quello in difesa di Walter McMillian.