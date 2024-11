Ha mollato Imbarazzo al Grande Fratello la concorrente emette rumori molesti

Leggi su Caffeinamagazine.it

All’atmosfera si fa gassosa. Dopo la puntata di sabato e l’eliminazione, contestatissima, di Clayton, dentro la Casa vita è ripresa a scorrere tranquillamente. A tenere banco non è solo Lorenzo Spolverato, il più chiacchierato del momento, ma anche Federica Petagna che, nonostante le sue dichiarazioni, sembra non riuscire a scegliere tra Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice. Proprio quest’ultimo ha usato toni piuttosto duri.>> “Stop, c’è da cambiare”. Non c’è pace per il, Signorini e i concorrenti: la nuova inaspettata decisione di MediasetNello specifico, ha accusato Federica di voler tenere il piede in due staffe,”Allora non sei sincera al cento per cento. Io non la penso così, non è questo il modo di vivere e di comportarsi. Mi stai facendo un discorso completamente diverso da quello che mi hai fatto due giorni fa”.