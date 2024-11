Rompipallone.it - Guai Juve, sfuma Zirkzee: l’aggiornamento delude i tifosi

Ultimo aggiornamento 25 Novembre 2024 12:22 di Giulia BianchiLantus continua a monitorare le occasioni in attacco per gennaio, ma sule novità non sono positive.Le condizioni di Vlahovic continuano a tenere banco in tutto l’ambiente. Non che queste destino particolare preoccupazione in senso stretto, ma con Milik che ormai non vede il campo da giugno e chissà ancora per quanto, l’ex viola resta di fatto l’unica vera punta a disposione dell’allenatore.Ecco quindi che intervenire in quel reparto risulta fondamentale. L’obiettivo è quello di affrontare la seconda parte di stagione con una valida alternativa al serbo in rosa. Il primo nome, e non lo scopriamo certo oggi, è quello di Joshua. L’ex Bologna, ora in forza allo United, fatica tremendamente ad ambientarsi dalle parti dell’Old Trafford.