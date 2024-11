Biccy.it - Giulia Valentina ha partorito, lei e Filippo Bonini sono diventati genitori

Con un semplice “Fatto!“,ha annunciato al mondo di aver dato alla luce il suo primo bambino frutto dell’amore col compagno. Pochi scatti con la polaroid e una foto che ritrae il bebè portato via dall’ospedale dal padre. Palermo (questo il cognome di lei) non ha fatto sapere né nome né sesso, ma il settimanale Chi ha anticipato che si tratta di una bambina.Le Wawe hanno una nuova sorellina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Chi èè sempre stata molto discreta in merito a questa sua storia d’amore e nell’estate dello scorso anno al Corriere della Sera ha parlato per la prima volta di, senza mai fare il suo nome.“Il mio fidanzato? Stiamo insieme da sette anni era il 2023, ndr non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui.