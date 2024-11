Gaeta, conclusi i lavori di riqualificazione dell’ex Avir

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 novembre 2024 – Nei giorni scorsi si sonodidelle aree comuni destinate alla vendita all’interno del settimanale di(Piazzale ex), finalizzati anche al conseguimento di un migliore livello di sicurezza degli operatori e degli utenti. In particolare, si è provveduto alla sistemazione della pavimentazione degli spazi all’interno della zona mercato, che attualmente ospita il settore alimentare ed una piccola parte degli operatori del settore non alimentare. Un intervento questo, di 100.000 euro, che non ha previsto alcun costo da parte del Comune, in quanto è stato interamente finanziato con fondi regionali.Si è proceduto alla pavimentazione, realizzando il rifacimento dell’asfalto, per una superficie di circa 3000 metri quadrati. Una significativa attività diche ha consentito oltretutto di poter usufruire di 40 nuovi stalli per auto, aumentando a 380 la disponibilità dell’’intero parcheggio.