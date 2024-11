Focus Asmez Rinnovabili | solare prima fonte energetica nel 2040 L’eolico arranca

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 15 novembre 2024L’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, come successe già nel 2016, ha messo in allarme tutta quella parte di mondo che sta procedendo a spron battuto verso un futuro rinnovabile. E in parte a ragione: il tycoon ha espresso più volte posizioni negazioniste sul cambiamento climatico (definendolo “una truffa della Cina”), e nel suo precedente mandato ha eliminato più di cento provvedimenti introdotti dalla presidenza Obama per lo sviluppo green. Inoltre, uno degli slogan della sua campagna elettorale è stato “Drill, Baby, Drill”, ovvero “Trivella, Baby, Trivella”, un motto che si spiega da solo. Per non parlare del fatto che queste elezioni avranno delle ripercussioni sull’atmosfera che si respirerà alla Cop 29, che si sta svolgendo in questi giorni a Baku.