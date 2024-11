Figc, c'è Del Piero per il dopo Gravina? L'idea di Lotito stuzzica l'ex numero 10 e la Lega Serie A, ma il tempo stringe

Leggi su Open.online

Alessandro Delnuovo presidente della Federazione italiana giuoco calcio. Una frase che qualche settimana fa sembrava fantascienza, ma che nelle ultime ore ha preso sempre più corpo. Un’idea – così sembra – nata dal presidente della Lazio Claudioe sostenuta da alcuni club diA come mossa anti-. Il leader uscente della, in cerca del terzo mandato consecutivo e indagato per autoriciclaggio, non ha ancora sciolto le riserve. Al momento di concorrenti in campo per la poltrona della Federcalcio non ce ne sono: il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 25 dicembre. Poi, il 3 febbraio, ci sarà la vera e propria votazione. Chissà che ad averla vinta sia la volontà di imporre un netto cambiamento al movimento italiano, affidandolo nelle mani (e nei piedi) del10 della nazionale.