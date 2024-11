Esplosione a Besenello morto un uomo Si sospetta una fuga di gas

Leggi su Dayitalianews.com

Una mattinata particolare agitata quella di oggi, lunedì 25 novembre, a, paesino del Trentino di poco più di 2.500 abitanti. Alle prime luci dell’alba, intorno le 6:40, è stato trovato il corpo senza vita di un.Ritrovato unsenza vita, ma la morte non sarebbe collegabile all’Il corpo di un, un 52enne, è stato ritrovato all’esterno di un appartamento in via Trento dove sembra che ci sia stata una piccolaa causa probabilmente di unadi gas. L’però non sarebbe stata sentita dai vicini che, dopo aver visto il corpo dell’senza vita, hanno chiamato i soccorsi verso le 6:40.Secondo i primi rilievi, non sarebbe stata l’la causa della morte del 52enne. Sul posto sono comunque sopraggiunti i vigili del fuoco volontari die i permanenti, insieme ai carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso.