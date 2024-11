Energia, Eni e MSC sottoscrivono protocollo per iniziative decarbonizzazione

Leggi su Ildenaro.it

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il Presidente di MSC (Mediterranean Shipping Company), Diego Aponte, hanno sottoscritto oggi und’intesa finalizzato a svilupparecongiunte nel campo della sostenibilità e della transizione energetica. Eni, società integrata dell’impegnata nella transizione energetica verso la neutralità carbonica entro il 2050, e MSC, leader mondiale nel settore dei trasporti e dei servizi di crociera, intendono estendere l’ambito delle loro già proficue relazioni commerciali a un contesto geografico più ampio e, in particolare, ad ambizioni di sostenibilita edelle proprie attività. L’accordo include il potenziale utilizzo di GNL nonche di vettori energetici a minori emissioni di carbonio, come ad esempio biocarburanti HVO e bio-GNL, ma anche lubrificanti da materie prime rinnovabili, per l’utilizzo sulle flotte MSC dedicate sia al trasporto logistico, sia crocieristico.