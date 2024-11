Ilrestodelcarlino.it - Corteo oggi a Bologna: il percorso delle attiviste di ‘Non una di meno’

, 25 novembre 2024 – “Disarmiamo il patriarcato”. È questo lo slogan e il messaggio che vuole lanciare il movimento femminista “Non una di meno” per la giornata contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre infatti, dopo ilnazionale a Roma di sabato, si scenderà in piazza e per le strade anche a. “Il 25 ci ritroviamo per le strade die in tante altre città per urlare ancora che il patriarcato esiste e ci vorrebbe disciplinate, che il patriarcato esiste e la guerra è la sua espressione più violenta” scrivono sulle loro pagine social. “Noi rispondiamo a tutte quelle persone che come Valditara a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin continuano far finta di non accorgersi della nostra potenza, noi non arretreremo di un solo passo”. Partenza eIl ritrovo sarà questa sera, lunedì 25 novembre, in piazza VIII Agosto dalle 18.