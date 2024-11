Lapresse.it - Coppa Davis, rinascita di Berrettini. L’ex coach Santopadre: “Ha meritato di esserci”

Se Jannik Sinner è come sempre l’uomo copertina, il secondo storico successo consecutivo dell’Italia in(il terzo in assoluto) porta però in calce anche la firma, e che firma, di Matteo. The Hammer è tornato. Reduce da un paio di stagioni travagliate a causa degli infortuni, il tennista romano ha finalmente potuto festeggiare sul campo e da protagonista quel successo di squadra che lo scorso anno ha potuto vivere soltanto da ‘tifoso’ e ‘uomo spogliatoio’. Un patto siglato a Malaga con il capitano Filippo Volandri e con Jannik Sinner di ritrovarsi un anno dopo per vincere insieme. E così è stato.“E’ incredibile, ho trovato delle splendide soluzioni in campo, la cosa più importante è essere riuscito ad arrivare integro, mi mancavano questi momenti”, ha detto a caldodopo la finale.