Cop29, accordo da 300 miliardi ai Paesi poveri, la reazione delle associazioni ambientaliste

Dopo due settimane di negoziati intensi e complessi, la ConferenzaParti () di Baku si è conclusa con unsui finanziamenti climatici, raggiunto nelle prime ore di domenica mattina. Tuttavia, il compromesso raggiunto, frutto di lunghe e difficili trattative, non soddisfa pienamente le aspettative di molti, in particolare quelli in via di sviluppo. Le trattative, inizialmente previste per concludersi venerdì 22 novembre, si sono protratte per tutta la giornata di sabato, evidenziando la complessitàquestioni in gioco e la difficoltà di trovare un punto d’incontro tra le diverse posizioni nazionali. Lo stallo è stato superato solo nelle prime ore di domenica, quando la plenaria ha finalmente approvato l’.Il cuore dell’riguarda l’aumento dei finanziamenti climatici per iin via di sviluppo, duramente colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici.