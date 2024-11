Gaeta.it - Controlli intensificati a Napoli durante il match tra Napoli e Roma: i dettagli delle operazioni

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della partita, che si è giocata ieri al Diego Armando Maradona, la Polizia Locale diha attuato un piano distraordinari. L’obiettivo di questeè stato quello di garantire la sicurezza e il rispettonorme, prevenendo comportamenti illeciti nelle aree circostanti allo stadio. Le attività hanno coperto vari aspetti, dal rispettoleggi sul traffico al contrasto del commercio non autorizzato. Gli agenti hanno operato in modo mirato, ottenendo risultati significativi.Azioni di controllo nel perimetro dello stadioLecondotte riguardo alsono state focalizzate sul controllo della circolazione e della sosta nei pressi dello stadio. Gli agenti hanno istituito posti di blocco e pattugliamenti per garantire il rispetto del Codice della Strada.