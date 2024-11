Iltempo.it - Conte replica a Grillo: "Estremo tentativo di sabotaggio, torneremo a votare"

Leggi su Iltempo.it

Beppenon si arrende e fa valere le sue prerogative da garante, che ancora ci sono, chiedendo la ripetizione del voto dell'Assemblea costituente, almeno per quanto riguarda i poteri nelle sue mani. La richiesta, inoltrata oggi, porterà la base del Movimento a una nuova consultazione, che avverrà presumibilmente entro una manciata di giorni. Ladurissima di Giuseppenon si fa attendere e arriva in un post lanciato sui social network. "Care amiche, cari amici, ieri si è concluso il processo costituente con il più intenso e coinvolgente bagno di democrazia partecipata e deliberativa che sia mai stato realizzato da una forza politica. Ci siamo completamente rinnovati e ricaricati con tante, significative proposte per cambiare il Paese e guardare fiduciosamente al futuro", scrive per iniziare il leader del Movimento 5 Stelle.