Conte prende il potere il M5S si stacca da Grillo e si apre sempre più a sinistra

L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento saluta il fondatore e avvisa gli alleati: “Pronti a sporcarci le mani ma con una nostra identità”Una giornata memorabile. L’ennesima per il Movimento Cinque Stelle. Il giorno in cui i figli sono cresciuti e lasciano i propri genitori e vanno per la loro strada. E’ un paragone un po’ troppo romantico, vista la situazione e quanto è successo tra l’attuale leader Giuseppee il fondatore Beppe, anche perché tra i due è successo tutto tranne che lasciarsi d’amore e d’accordo.il, il M5S sidae sipiù a(Ansa Foto) Cityrumors.itLa Costituente organizzata e voluto daha sortito l’effetto sperato, ovvero che il cosiddetto Movimento è diventato a tutti gli effetti e in modo ufficiale un partito, uno dei tanti partiti che fanno parte della vita politica italiana.