Amica.it - Come rinnovare il cappotto cammello look dopo look

Leggi su Amica.it

Sacro Graal del guardaroba invernale, non c’è anno in cui ilsia di moda. La sua fama vince su ogni ciclo di tendenze, rendendolo IL must-have per eccellenza. Versatile, caldo e sopratutto iconico: lo si acquista senza badare a spese per poi indossarlo tutti i giorni, tutti gli anni. A cambiare, aggiornandolo, sono gli outfit: eccoabbinare ile cosa indossare sotto nell’inverno 2024 2025? Le risposte sono multiple, e (quasi) tutte corrette. Dalle gonne in denim ai pantaloni eleganti, dagli abiti ai jeans. Ecco 5 idee pronte per essere replicate nell’immediato. E se non dovessero bastare, nella nostra gallery dedicata altre 16 ineccepibili.Jeans e maglione, per tutti i giorniIlsta bene con tutto, provare per credere.