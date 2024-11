Colpo di martello per il Real Madrid con Vinicius Jr destinato a saltare fino a un mese

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-25 13:27:14 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Ilpotrebbe restare senza l’esternoJr per undopo che i campioni d’Europa hanno rivelato di aver subito un infortunio alla coscia.Il nazionale brasiliano ha giocato tutti i 90 minuti della vittoria per 3-0 delin casa del Leganes, creando il primo gol per Kylian Mbappe.Parte medico di Vini Jr.#CF (@) 25 novembre 2024Ma ilha pubblicato un aggiornamento questa mattina, affermando cheJr era alle prese con un infortunio e i rapporti in Spagna suggeriscono che potrebbeil resto delle partite nel 2024.Sicuramente non giocherà la partita di mercoledì in casa del Liverpool in Champions League e sembra improbabile che possa giocare la finale di Coppa Intercontinentale del 18 dicembre.