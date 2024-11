Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, abitanti di villaggio trasferiti abbracciano vita migliore (1)

Yutian, 25 nov – (Xinhua) – Ildi Daliyabuyi era un tempo situato nel cuore del deserto di Taklimakan. Nel 2019, l’interoha completato il suo trasferimento e si e’ trasferito in un sito di reinsediamento piu’ vicino alla sede della contea. Di conseguenza, ha posto fine alla sua precedente storia di disagi nei trasporti, nella rete, nell’elettricita’, nell’acqua potabile, nelle cure mediche e nella scuola. Attualmente, ilha creato cooperative agricole e di allevamento e ha sviluppato un turismo speciale come l’esplorazione del deserto, e il reddito deglidele’ aumentato di anno in anno. (Xin) Agenzia Xinhua