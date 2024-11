Lanotiziagiornale.it - Centri antiviolenza, sono 404 ma ne mancano all’appello altri 220

Leggi su Lanotiziagiornale.it

In Italia, la violenza contro le donne è un problema strutturale, di cui si parla tanto ma su cui si agisce poco. Secondo l’Ocse, quasi una donna su quattro ha subito violenza fisica o sessuale da parte di un partner. Nel nostro Paese, i casi denunciatistati 16 ogni 10mila donne nel 2023. Eppure, la rete di protezione è ancora ampiamente insufficiente. I(Cav), pilastri fondamentali per offrire supporto e protezione, restano una rarità e, soprattutto, mal distribuiti. A dircelo, con numeri chiari e inappellabili, è un’analisi del think-tank Tortuga, pubblicata su Lavoce.info.Secondo il rapporto, in Italia ci404, 220 in meno rispetto agli standard minimi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul, che richiede un centro ogni 50mila donne sopra i 14 anni.