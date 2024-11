Gaeta.it - Cena al porto si trasforma in fuga: coppia bloccata dalla polizia dopo il conto non pagato

Facebook WhatsAppTwitter Un’insolita serata si èta in un episodio di cronaca locale, quando unaha deciso di andarsene da un ristorante delsenza pagare il. L’evento ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, scattatola segnalazione del personale del locale. La dinamica della situazione ha evidenziato non solo l’inciviltà dei due ma anche la prontezza del servizio di emergenza.L’episodio al ristorante delLasi svolgeva tranquillamente fino al momento in cui laha lasciato il ristorante senza adempiere al pagamento. Un cameriere, accortosi dell’accaduto, ha immediatamente rincorso i due fino alla Banchina Nazario Sauro, dove si sono dati alla. La decisione di contattare il 112 ha portato ad un intervento tempestivo da parte delle volanti della