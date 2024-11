CdM | fondi per alluvioni e norme pesca

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.37 Il Governo ha deliberato lo stato di emergenza di 12 mesi nei territori dei Comuni di Torino e della provincia di Vercelli colpiti dagli eventi meteorologici del settembre 2024,stanziando la cifra di 4 mln e 800 mila di euro per i primi stanziamenti. Dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi anche nei territori di Firenze,Livorno,Pisa e Siena colpiti dagli eventi di ottobre 2024 per 9 mln e 700 mila euro. Il CdM ha approvato, poi, il disegno di legge con provvedimenti agevolativi e sgravi per il settore della