Can Yaman é Sandokan | Un supereroe dotato di forza e sentimenti

Sale l’attesa per il rilascio del remake di, previsto con un cast d’eccezione, che vede Canscelto nel ruolo di grande protagonista. Nel mezzo delle riprese della rivisitata saga, l’attore turco, noto in Italia per le fiction registrate al servizio della TV di Mediaset, si prepara al debutto in Rai, a grande sorpresa per i fan.Il ritorno dié dal cast d’eccezioneRiportaresugli schermi televisivi può dirsi una scelta di coraggio. La serie evento internazionale in arrivo, prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle) in partnership con Rai Fiction, e attesa per il 2025 in onda sulle reti TV e streaming Rai, è il nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari: ““.Nella storia colossal, il ruolo principale spetta ora a Can, già protagonista di Fiction Mediaset di successo come Daydreamer e Viola come il mare.