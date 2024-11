Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, scelta fatta: sarà addio a gennaio

Leggi su Spazionapoli.it

in casa, è già partita la caccia al suo sostituto. Il punto suldi.Ilsi gode un’altra settimana in vetta della classifica dopo la vittoria contro la Roma. Le ambizioni Scudetto restano così sempre più vive, a conferma di quanto il nuovo progetto tecnico avviato con Antonio Conte in panchina sia stata unagiusta.Per questo, il club azzurro, dopo i corposi investimenti effettuati in estate, potrebbe decidere di non fermarsi a. Il neo ds Manna potrebbe così provare a rinforzare la rosa anche nel mercato invernale per magari provare a dare ancora più forza alle ambizioni di Conte.Juan Jesus verso l’: laperHa fatto il punto sulle possibili mosse neldidelil portale Tuttomercatoweb, secondo cui la priorità del mercato azzurro riguarderà il reparto dei difensori centrali.