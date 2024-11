Borussia Dortmund una fabbrica di armi tra gli sponsor | il club indice un referendum tra i soci

Leggi su Sportface.it

Il presidente del, Hans-Joachim Watzke, ha lanciato un sondaggio tra i 218.000delper valutare le loro opinioni in merito al controverso accordo diizzazione da 20 milioni di euro all’anno con Rheinmetall, ovvero il più grande produttore ditedesco. Parlando all’assemblea generale del, Watzke ha dichiarato: “Vorrei che avessimo un quadro completo delle loro opinioni“. L’accordo triennale, annunciato a maggio e che comprende accordi di marketing, pubblicità e ospitalità, ha suscitato aspre critiche da parte dei tifosi dele non solo.Moltisi sono espressi contro questaizzazione, e alcuni di loro hanno anche manifestato costruendo finti carri armati e distribuendo volantini con informazioni sull’accordo. In una votazione non vincolante il primo giorno dell’Assemblea generale, 556 degli 855presenti sul posto hanno votato contro l’accordo, mentre 247 hanno votato a favore, con 52 astensioni.