Panorama.it - Black Friday 2024: un fenomeno da oltre 2 miliardi di euro in Italia

Ilsi allunga e l’online stravince.6 acquisti su 10 vengono fatti sul web e quest’anno glini spenderanno più di 2di, con alcuni venditori che realizzeranno anche 10 volte il fatturato di un giorno medio, il doppio rispetto al 2023. Le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano aggiungono che tutto questo avviene per un periodo che piano piano, di anno in anno, si è dilatato. Gli acquisti per ile il Cyber Monday (quest’anno 29 novembre e 2 dicembre) ormai durano 10 giorni, compresi il weekend precedente a quello effettivo. Un aiuto al boom di acquisti.Quasi dueni su tre (67,2%) parteciperanno al. Un dato in crescita rispetto al 60% del 2023. Il budget medio per persona è di 261, una cifra in aumento rispetto agli anni precedenti, con una forte partecipazione di donne e adulti sotto i 50 anni, soprattutto nel Nord