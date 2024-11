Quotidiano.net - Benessere economico, cosa serve per aumentarlo? La parola a tre premi Nobel

Leggi su Quotidiano.net

Nel corso degli ultimi secoli sono stati molti i tentativi di sviluppotentati in Paesi e regioni del mondo che non hanno portato ai frutti sperati inizialmente. Le politiche applicate, quasi sempre basate sul trasferimento di flussi finanziari ingenti e sull’utilizzo di conoscenze tecnologiche avanzate, non hanno permesso i cambiamenti sperati, sia sul pianoche su quello sociale. Non c’è dunque una ricetta per permettere ad area del mondo di ottenere un maggiore, ma, spesso, si va avanti a tentativi cercando di non commettere gli errori, propri e degli altri, commessi in passato. In tale processo un ruolo fondamentale è giocato dai teorici dell’economia che, attraverso i loro studi, permettono di creare un piano sul quale poter lavorare. È il caso deiper l’economia 2024 Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson che, nel loro studioato, hanno di fatto sostenuto che “"la scienza e la tecnica, la cultura, la pace e perfino i soldi, da soli, non bastano" a garantire un, maun sinergia.