Gaeta.it - Aumento della violenza contro le donne: dati allarmanti sui reati “sentinella”

Facebook WhatsAppTwitter Recentisullalein Italia sollevano preoccupazioni significative. L’analisi degli indicatori dimette in evidenza unpreoccupante deicosiddetti “”, che possono anticipare atti dipiù gravi. Queste statistiche suggeriscono una necessità urgente di interventi efficaci per affrontare il problemadi genere nel nostro paese.suileSecondo le ultime rilevazioni, gli atti persecutori hanno registrato un incremento del 18%, mentre i maltrattamenti in famiglia sono saliti del 5%. Un dato inquietante è l’violazione dei provvedimenti di allontanamento, che ha raggiunto la stessa percentuale del 18%. Questiindicano una crescente difficoltà nel proteggere le vittime e nel far rispettare le misure cautelari.