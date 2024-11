Gaeta.it - Aumento allarmante di stalking, maltrattamenti e violenze sessuali in Italia nel primo semestre 2024

Facebook WhatsAppTwitter Recenti dati del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale rivelano un incremento preoccupante dei crimini legati alla violenza di genere in. Questi risultati, pubblicati in concomitanza con la Giornata contro la violenza sulle donne, evidenziano tendenze allarmanti nei reati diin famiglia e. In un periodo in cui la società sta cercando di fare progressi nella lotta contro la violenza di genere, i numeri suggeriscono che ancora molto deve essere fatto.dei casi diNei primi sei mesi del, i casi dihanno mostrato unsignificativo, pari al 6%. Questo reato colpisce in modo particolare le donne, con una percentuale che arriva al 74%. I dati sottolineano non solo la crescita del fenomeno, ma anche la vulnerabilità femminile in situazioni di persecuzione.