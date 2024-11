Romadailynews.it - Arrestati due giovani per rapina di un orologio di lusso a Roma

Leggi su Romadailynews.it

Tentata compravendita con denaro falso, bloccati dai Carabinieri a Castro Pretorio, 25 novembre 2024 – Due, di 19 e 21 anni, con precedenti penali e domiciliati presso il campo nomadi di via Collatina 600, sono statidai Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina, in collaborazione con il 185° Reggimento Folgore, con l’accusa di.L’operazione è avvenuta nel rione Castro Pretorio, in via Volturno, e coordinata dalla Procura della Repubblica di.La vicenda è iniziata quando i due sospettati hanno organizzato un incontro con un 17enne di origini cinesi per l’acquisto di undi, un Audemars Piguet del valore di 30.000 euro, concordando online un prezzo di 25.000 euro. Durante l’appuntamento, ihanno mostrato una borsa contenente denaro contante, ma il venditore ha presto sospettato della genuinità della trattativa.