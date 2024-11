Dilei.it - Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle: arriva un nuovo ballerino per Federica Pellegrini

Colpo di scena acon le2024:il programma di Milly Carlucci. La rottura èta dopo l’ultima puntata, quella in cui il– attuale compagno di Sonia Bruganelli – è andato su tutte le furie dopo l’ennesimo battibecco con la giurata Selvaggia Lucarelli. Ha abbandonato lo studio e si è rifiutato di rire interviste, al contrario della sua allievaè fuori dacon le: il comunicatoLa produzione dicon le, di concerto con RAI e la direzione artistica ha comunicato in una breve nota che, “a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma il maestronon proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”. Nella nota si legge inoltre che: “Ringraziamoper il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti.