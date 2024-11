Ilfattoquotidiano.it - Angelo Madonia fuori da Ballando con Le Stelle. La nota Rai: “Divergenze professionali”

dacon Le: la comunicazione arriva dalla RAI e della direzione artistica. “A seguito diemerse nel corso del programma, il maestro non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”. E ancora, nellasi legge: “Ringraziamoper il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà consarà reso noto nelle prossime ore”.ballava in coppia con Federica Pellegrini. Nella scorsa puntata (3.446.000 spettatori col 26.8%), è stata eliminata la sua compagna Sonia Bruganelli che è in coppia con Carlo Aloja. I due, ora, sono in attesa di ballare per il ripescaggio.L'articolodacon Le. LaRai: “” proviene da Il Fatto Quotidiano.