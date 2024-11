Ilfattoquotidiano.it - Alzheimer, così uno spray nasale spegne blocca il declino cognitivo spegnendo un enzima nel cervello

Un altro passo per la comprensione dell’e magari in futuro un’arma per arginare la malattia che colpisce 55 milioni di persone nel mondo e circa 600mila in Italia. I ricercatori dell’Università Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma sono riusciti are ile il danno alin animali con la malattia, somministrando loro unoa base di un farmaco sperimentale che ‘’ un(S-aciltransferasi o zDHHC) nel.È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) dal gruppo di Claudio Grassi e Salvatore Fusco, in collaborazione con l’Università di Catania. È emerso anche che neldi persone morte conl’zDHHC è in eccesso; inoltre che, maggiore è la concentrazione di zDHHC nel, peggiore era il quadrodel paziente in vita.