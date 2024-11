Zonawrestling.net - AEW: Dal caos in AEW alla gloria a Bloodsport, Marina Shafir brilla con il sostegno di Jon Moxley

Josh Barnett’sXII si è svoltoWhite Eagle Hall di Jersey City, New Jersey. La card ha incluso molti nomi provenienti dalle principali compagnie di wrestling professionistico, come ormai è consuetudine per gli eventi di Josh Barnett. Tra questi, c’è stato un importante match femminile che Jonnon si è lasciato sfuggire. Il match trae Jody Threat è stato uno degli incontri più attesi della serata, con due talenti di alto livello pronti a darsi battaglia in un contesto fuori dal comune. Il match ha visto le due lottatrici impegnarsi in un intenso scontro fisico, mettendo in mostra le loro abilità. Il match è iniziato con le due lottatrici che si sono studiate a lungo, finchéha messo a segno uno Slam potente che ha fatto tremare il ring.