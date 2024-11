Zelensky tende la mano a Trump | Pace tra Russia e Ucraina? Voglio vedere le sue proposte

Leggi su Open.online

Volodymyrtorna ad aprire a Donald, sottolineando di condividere la sua speranza che il 2025 possa essere l’anno della. Come? Resta un mistero. Maha tutto l’interesse, ora, a fare buon viso a cattivo gioco. «Siamo aperti,ledel nuovo Presidente Usa, penso che le vedremo a gennaio. E penso che avremo un piano per porre fine alla guerra», ha detto il presidente ucrainoalla terza conferenza internazionale sul grano, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. «Sono fiducioso che avremo tutte le possibilità di porre fine alla guerra l’anno prossimo». «Ci sono passi da fare, comprendiamo che lanon li farà tutti, ma esiste la Carta Onu e i nostri passi basati su quella Carta saranno sostenuti dai partner», ha aggiunto ottimista, che ha evocato anche possibili incontri preparatori già prima dell’insediamento di, in programma il prossimo 20 gennaio.