Zonawrestling.net - WWE: Ludwig Kaiser torna a sorpresa nella wXw e confronta il campione Tihanyi

è apparso oggi adurante l’evento Broken Rules della Westside Xtreme Wrestling ad Amburgo, Germania.Il confronto con PeterDopo che Peterha difeso con successo il wXw Unified World Wrestling Championship contro Bobby Gunns,è apparso sul ring per un faccia a faccia con il.Il passato diwXw, figlio di Axel Dieter e conosciutofederazione tedesca come Axel Dieter Jr., ha militatowXw dal 2012 fino al 2017, anno in cui ha firmato con la WWE. Durante la sua permanenza, ha conquistato il wXw Unified World Wrestling Championship nel 2016.Es gibt in der @MarkthalleHH niemanden, der besser performt als @peter1?SURPRISE! Look who's here.#wXwBrokenRules LIVE auf #wXwNOW oder TrillerTV+ @FiteTV wXwNOW: TrillerTV+: pic.