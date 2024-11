Quotidiano.net - Un anno orribile sui binari. Nuovo sciopero dei treni. Weekend a rischio disagi

Leggi su Quotidiano.net

Dopo un’estate nera fra ritardi, cancellazioni e cantieri aperti, arriva un autunno caldo, con l’aggiunta degli scioperi. Non c’è pace per iitaliani e per i nervi dei passeggeri, sempre più a pezzi. Fino alle 21 di oggi, ilo è servito, per lodi 24 ore proclamato dai sindacati autonomi. Il consiglio, ovvio, è di informarsi prima di mettersi in viaggio. Ma bisognerà soprattutto armarsi di pazienza. Per le proteste che cadono nei giorni festivi non ci sono fasce di garanzia.talia e Italo hpubblicato una lista dei collegamenti garantiti, soprattutto quelli a lunga percorrenza. In alternativa, i viaggiatori possono chiedere in anticipo il rimborso per il treno cancellato o se decidono di rinunciare agli spostamenti programmati durante la protesta. Locoinvolgerà "tutto il personale delle aziende che operano nel settore ferroviario", informa il sindacato di base Usb e quindi Fs, Italo e Trenord.