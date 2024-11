Digital-news.it - Tennis Coppa Davis Finals 2024 ?ITALIA - Olanda (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Nuovo appuntamento con la storia per l'di Filippo Volandri che va a caccia della secondaconsecutiva. Gli azzurri affrontano l', già battuta quest'anno nei gironi di Bologna. Via alle 16 con il primo singolare insu SkyUno, Sky, Rai 2 A Malaga è il giorno della finale di. In campo c'è l'di Filippo Volandri, impegnata contro l'. Appuntamento con la storia per l'di Filippo Volandri che può difendere il titolo conquistato un anno fa. L'ultima nazione ad aver vinto laper due anni di fila è stata la Repubblica Ceca (2012-13)È la prima, storica, finale di, invece, per l'. Gli oranje non erano mai andati oltre la semifinale, raggiunta nel 2001 quando l'attuale capitano Paul Haarhuis era in campo da giocatore L’è la terza nazione nella storia in grado di raggiungere per due anni di fila sia la finale diche di Fed/Billie Jean King Cup dopo gli Stati Uniti d’America (1963-64, 1978-79, 1981-82 e 1990-91 - gli ultimi a riuscirci) e l’Australia (1963-64 e 1964-65).