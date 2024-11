Spazionapoli.it - Scoppia la bufera dopo la sfida al Maradona: c’entra la canzone di Pino Daniele

Napoli-Roma è stata una partita importante non solo per la classifica. Infatti, alè stata intonata unainedita di. L’amore dei napoletani è un qualcosa di forte che va oltre il calcio giocato. Da sempre i tifosi sono legati ai pilastri della città, i quali sono rappresentati dalla squadra e al tempo stesso anche dalle grande personalità che hanno fatto la storia del capoluogo campano. Tra questi, c’è ovviamenteche rappresenta il più grande artista napoletano.Oggi, in occasione di Napoli-Roma è stato intonato un brano inedito dal cantautore campano. Il titolo prende il nome di “Again” ed ha rappresentato un momento emozionante per tutto il popolo azzurro. Infatti, i tifosi presenti allo stadiosono apparsi molto emozionati dall’avvenimento, sottolineando ancora una volta tutto il proprio amore per l’artista deceduto nel 2015.