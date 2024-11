Notizie.com - Sciopero treni: ancora poche ore di stop, quando finisce, fasce garantite, info utili

Leggi su Notizie.com

Lodeiandrà avantifino alle 21.00 di oggi, quali sono le? Lermazioniche servono ai viaggiatori.Il blocco delle attività ferroviarie è partito ieri sera alle 21.00 e si protrarrà fino allo stesso orario della giornata odierna.ore di(ANSA) Notizie.comSono coinvolte nellotalia, Tper e Trenord con disagi lungo tutto lo stivale anche per questa giornata. Sono molte meno del solito leanche per il fatto che questa agitazione sindacale cade nel weekend e dunque non in un giorno lavorativo. Grande confusione soprattutto in Emilia Romagna e Lombardia dove il blocco sarà appunto anche per quanto riguarda il trasporto pubblico.talia e il Gruppo Ferrovie dello Stato hanno sottolineato che ci potrebbero essere delle modifiche al servizio anche prima dell’inizio delloe dopo, consigliando dirmarsi sempre attraverso i canali ufficiali qualora si decida di partire proprio domenica 24 novembre.