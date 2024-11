Sail GP 2024 25 seconda giornata Dubai con Ruggero Tita | orario programma tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Alle 11:00 di oggi, sabato 23 novembre avrà luogo aladecisiva della prima tappa delGP/25, il circuito della vela dedicato ai catamarani F50. Occhi puntati sul team italiano, Red Bull Italy: il CEO è James Spithill e al timone c’è il due volte campione olimpico. L’Italia però deve rincorrere, visto che dopo tre regate è ultima in classifica con soli tre punti. In testa c’è l’Australia di Tom Slingsby, che guida la classifica con 24 punti, uno in più della Nuova Zelanda di Peter Burling, sei della Gran Bretagna di Dylan Fletcher. Non sarà al via la Francia, di conseguenza saranno solamente undici i team in gara in questa tappa d’apertura. La primadi regate sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 11, con la possibilità di seguirla sulla piattaforma Sky Go.